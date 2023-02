Domenica 26 Febbraio 2023, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 08:26

Sorpassa due auto a 150 chilometri orari e colpisce due vetture facendone schizzare una in un fosso. Traffico in tilt ieri per l'intera mattinata e nel primo pomeriggio a Monterotondo a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto con un bilancio di due feriti in codice rosso. Una Opel Mokka guidata da un ragazzo di 20 anni, L.B., romeno, scendeva a tutta velocità in direzione Roma non lontano dall'incrocio con via Monte Sant'Ilario a Monterotondo. Ha sorpassato due auto a 150 chilometri orari e nel rientrare dalla fase di sorpasso ha tamponato un'auto, una Lancia Y, guidata da una donna di 30 anni di Monterotondo che stava immettendosi in via delle Fornaci. L'impatto è stato talmente violento da fare volare la vettura nel fosso dopo essersi ribaltata. Subito dopo la Opel ha carambolato e colpito una Smart con alla guida un uomo di 50 anni che percorreva via delle Fornaci in senso opposto. Quando finalmente l'automobilista impazzito ha finito la corsa, la sua auto ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta.

Sul posto per i rilievi la polizia locale di Monterotondo diretta dal comandante Michele Lamanna. Gli agenti hanno effettuato l'alcool test al ragazzo rimasto illeso e ha riscontrato un tasso di 1,6. Era quindi in stato di ebbrezza alla guida. La ragazza è stata ricoverata in codice rosso al Sant'Andrea: ha riportato la rottura della clavicola, contusioni e traumi ma non pericolo di vita. Il cinquantenne è arrivato in codice giallo al Sant'Andrea. Entrambi i feriti sono ancora sotto shock per quanto accaduto, non hanno avuto il tempo di rendersi conto di cosa stesse succedendo tanto andava veloce il guidatore della Opel. La macchina che ha preso fuoco è esplosa. Sul posto in ausilio anche i carabinieri della compagnia di Monterotondo e la squadra del vicino distaccamento dei vigili del fuoco di Montelibretti. La strada è stata chiusa al traffico durante i rilievi svolti dalla polizia municipale. Lunghe code di traffico intenso sono arrivate fino a Roma a causa del protrarsi dei rilievi. Le auto sono state sequestrate per meglio ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.