Incidente a Fiano Romano, auto finisce contro un albero: feriti 5 ragazzi tra i 16 e i 22 anni, 4 sono gravi

Ancora una tragedia sulle strade di Roma. Cinque ragazzi sono rimasti feriti, quattro in modo grave, in un incidente stradale avvenuto stanotte sulla via Tiberina all'altezza del civico 117, a Fiano Romano, comune alle porte di Roma. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, poco dopo le 3 un'auto con a bordo 5 ragazzi, tra i 16 ed i 22 anni, si è schiantata contro un grosso albero. I giovani sono stati tutti portati in ospedali delle Capitale, quattro di loro sono gravi e in codice rosso: al Policlinico Gemelli e al Sant'Andrea. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dall'abitacolo. Presenti anche il 118 e i carabinieri.

I feriti

I giovani rimasti feriti nell'incidente sono: Andrea Ovidi, che guidava l'auto che si è schiantato contro i due alberi ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea. Daniel Di Pietro, 16 anni, ricoverato al Gemelli, Raul Jonuza, 16 anni, trasportato al Villa San Pietro, Andrea Montereali, 21 anni, Kleidi Ndokam 17 anni che si trovano all''ospedale di Monterotondo. Sono stati trasportati in ambulanza in codice rosso ma non sono in pericolo di vita.

#Roma, incidente stradale stanotte sulla via Tiberina, altezza Fiano Romano, coinvolta una sola autovettura. Soccorsi dai #vigilidelfuoco, e affidati ai sanitari, 5 ragazzi bloccati nell'auto#4febbraio pic.twitter.com/bwgyhCiU5B — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 4, 2023

In aggiornamento