Sabato 28 Gennaio 2023, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 16:51

Procedeva a circa 100 km/h l'auto su cui viaggiavano i ragazzi morti venerdì all'alba a Fonte Nuova, alle porte di Roma. La velocità è stata stimata, a quanto si apprende, attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere presenti nella zona che hanno immortalato il passaggio della Fiat Cinquecento. Sull'auto verrà disposta, inoltre, una perizia per valutare se possa esserci stato un guasto prima dell'impatto del mezzo prima contro un palo e poi contro un albero. Dall'esame delle immagini delle telecamere emerge, inoltre, il passaggio dell'auto una sola volta in quel tratto di strada. Un dato che smentisce l'ipotesi di passaggi ripetuti sulla stessa strada. Sull'incidente, costato la vita a cinque ragazzi, la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico di ignoti delegando le indagini ai carabinieri.

Incidente Roma, la strage dei ragazzini: cinque amici fra i 17 e i 21 anni muoiono dopo una festa

LE VITTIME - Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti - tutti del 2001 - sono morti sul colpo. A perdere la vita anche la 17enne Flavia Troisi e Giulia Sclavo, classe 2005, deceduta poi all’alba al policlinico Umberto I. I genitori di quest’ultima ragazzina ancora 17enne hanno dato il consenso all’espianto delle cornee. Si prega e si spera invece per Leonardo Chiapparelli, 21 anni, ricoverato in prognosi riservata.

Incidente a Roma, a gennaio già 16 morti: Nomentana strada killer. «Manca piano per la sicurezza stradale»

TESTIMONI - La procura di Tivoli intanto ha disposto questa mattina l'autopsia sui cinque ragazzi morti nell'incidente avvenuto all'alba di venerdì a Fonte Nuova, alle porte di Roma. L'esame si terrà presso l'Istituto di medicina legale della Sapienza e per gli esiti dell'autopsia e degli esami occorreranno alcuni giorni. I carabinieri, inoltre, hanno acquisito due video, gli unici noti alla Procura, e raccolto informazioni. «È il caso di ricordare che se qualcuno dovesse essere in possesso di immagini ovvero di informazioni utili per ricostruire la dinamica del sinistro avrebbe l'obbligo - si spiega in una nota della procura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti - prima ancora che giuridico, morale di prendere contatti con i carabinieri che stanno procedendo o con la procura. Il ragazzo che è sopravvissuto al gravissimo incidente rilascerà ai carabinieri dichiarazioni utili appena possibile (vale a dire quando i medici lo riterranno)». Al momento Procura, guidata dal procuratore capo Francesco Menditto, e carabinieri stanno lavorando senza sosta per ricostruire nel più breve tempo possibile la dinamica del sinistro. «Non vi è alcun elemento (video, dichiarazioni o altro) per offrire possibili ricostruzioni di come sono accaduti i fatti», si spiega.

Per le vittime è stata avviata l'autopsia delle salme stamattina, presso l'istituto di Medicina legale dell'università La Sapienza. Il sopravvissuto, invece, sarà ascoltato dagli inquirenti quando i medici lo riteranno opportuno