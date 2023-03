Incidente tra auto alle porte di Roma: una si ribalta e le persone restano intrappolate. Tre feriti gravi

Terrbile scontro fra auto nel primo pomeriggio a Capena sulla strada provinciale per Capena, in provincia di Roma. Il bilancio è di tre feriti in codice rosso, di cui uno, il più grave, elitrasportato all'ospedale Gemelli. Sul posto, poco dopo le 14, sono intervenuti i vigili del fuoco, con la squadra di Montelibretti.

Serenella Sparapano, la prof travolta e uccisa alle Terme di Caracalla: la donna alla guida era ubriaca e andava contromano

Morti nell'incidente alla Garbatella, la mamma di Riccardo Marchese: «Non aveva bevuto, era attento»

L'intervento si è reso necessario per estrarre dalle lamiere le persone rimaste intrappolate: si tratta di quattro uomini tra i 20 e i 40 anni. Nello scontro una delle auto è stata sbalzata fuori strada ribaltandosi più volte. I feriti, tre, sono stati portati al pronto soccorso in codice rosso, il più grave è stato elitrasportato all'ospedale Gemelli, gli altri due al Sant'Andrea. Sul posto anche personale del 118 e le forze dell'ordine.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Monterotondo e della stazione di Capena. I militari stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro in cui sono rimaste coinvolte due auto.