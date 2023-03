Domenica 5 Marzo 2023, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 08:24

Un morto ogni due giorni sulle strade di Roma. Trenta dall'inizio dell'anno. L'ultima vittima è Serenella Sparapano, 65enne prof di Scienze e matematica al liceo classico Dante Alighieri in Prati. Ieri mattina era uscita dalla sua casa alla Garbatella per raggiungere la scuola in sella al suo scooter Peugeot Belville bianco. Un saluto al compagno, l'ascensore rotto e giù per le scale, poi il tragitto di sempre: Cristoforo Colombo e viale Baccelli verso il centro. Ma proprio sul viale, non appena passata la rotatoria per scendere verso le Terme di Caracalla, è avvenuto l'impatto con una Fiat Punto che non le ha lasciato scampo. Erano le 7,50. Forse Serena - come era chiamata da tutti - non ha avuto nemmeno il tempo di accorgersene o di provare a evitare lo schianto.

Una ricostruzione dello scenario, dopo i rilievi degli agenti della Polizia locale del I Gruppo, ipotizza che proprio l'utilitaria possa avere invaso la corsia opposta: «Solo il lato passeggero della vettura che procedeva verso San Saba era danneggiato - spiegano i familiari tornati sul luogo dell'incidente - Così come anche il parabrezza era frantumato sulla porzione destra. Il corpo è stato trovato accanto all'auto, dalla scia di sangue sull'asfalto, sembra essere stato agganciato e trascinato per metri». Una versione di cui sarebbe convinto anche Marco, il compagno della donna, raggiunto al telefono dai vicini di casa: «Un dolore immenso, Serena è all'obitorio, pare che la Punto fosse contromano», ha detto. Per quale motivo abbia superato la mezzeria dopo la semicurva non si sa: forse un colpo di sonno o una fatale distrazione dovuta all'uso del telefonino. A stabilire l'esatta dinamica ci penserà l'inchiesta aperta dalla magistratura. La conducente dell'utilitaria, M. C., 28 anni, condotta al San Giovanni per essere sottoposta ai test di alcol e droga, è indagata per omicidio colposo. I mezzi sono stati sequestrati e saranno oggetto di perizie. Mentre gli agenti stanno verificando la presenza di telecamere lungo il perimetro delle vicine Basilica di Santa Balbina Vergine Martire e della sede diplomatica palestinese.



Intanto la Garbatella storica è in lutto. «Con Serena siamo cresciute insieme - racconta Rita, condomina della palazzina popolare di via Massaia - non possiamo crederci. Una donna così giovanile, piena di entusiasmo, aveva viaggiato in tutto il mondo, adorava insegnare ai suoi ragazzi». «Era pazza per la Roma - aggiunge Massimo - a ogni partita da lei si riunivano amici e parenti. Con noi laziali era sempre uno scherno e uno sfotto'. Per festeggiare la Conference League uscì vestita tutta giallorossa. Abbiamo cantato insieme sulla terrazza ai tempi del lockdown, la sentivamo tenere lezione ai suoi alunni con la Dad, ed era splendida: amica ma anche severa quando occorreva».



LA LETTERA

Il preside dell'Alighieri, Giovanni Sedita, ha dichiarato il lutto scolastico e ha voluto ricordare l'insegnante con una lettera, ribadendo la sua «dedizione alla cattedra» e la grande e «coinvolgente simpatia». Chi l'ha conosciuta ricorda i suoi infiniti progetti e quel temperamento da sessantottina, qual era stata, che non l'aveva mai abbandonata. Solare con tutti, «anche quando a 29 anni perse il marito colpito da un aneurisma quando erano in Sardegna e dovette crescere il figlio piccolo da sola». Poi l'incontro con il compagno attuale e il figlio entrato nei carabinieri, che la adorava. Radiosa e felice l'anno scorso lo ha accompagnato all'altare. «Ne era orgogliosa e lui tutti i giorni non mancava mai di venirla a trovare».