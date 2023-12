Incendio all'ospedale di Tivoli, i tre anziani morti per colpa di un black out? Le denunce dei familiari e le indagini

È stato un black out a causare la morte dei tre anziani nell'incendio dell'ospedale di Tivoli? «Ieri in camera morturaria ho potuto riconoscere il corpo di mia madre, che aveva 84 anni ed era ricoverata e intubata in ospedale: la sua vita era legata a quella macchina, questo mi avevano sempre detto i medici. Se durante l'incendio c'è stato un black out e i macchinari non hanno funzionato, è molto possibile che sia morta per questo».

Incendio ospedale Tivoli, la rabbia della figlia di una vittima: «Non so nemmeno come è morta mamma»

La rabbia dei familiari

«Quindi mi chiedo a cosa serva un tossicologo per l'autopsia, visto che le cause della morte potrebbero non essere legate solo al fumo ma anche ad altri elementi come questo.