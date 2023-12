Incendio ospedale Tivoli: le fiamme, il fumo, l'allarme, i soccorsi. Il videoracconto: «Qui è il panico»

Le fiamme, il fumo, l'allarme, i soccorsi: «Qui è il panico». Il videoracconto dell'incendio all'ospedale di Tivoli nel quale sono morte quattro persone.

L'incendio è divampato nella tarda serata di ieri all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, alle porte di Roma. Le fiamme sarebbero partite alle 23 circa, nel seminterrato della struttura per cause ancora in corso di accertamento. L'impianto antincendio è entrato in funzione ma, nonostante ciò, tre pazienti sono morti intossicati dai fumi prima che arrivassero i vigili del fuoco. Una quarta persona è morta per cause probabilmente indipendenti al rogo. La polizia, intervenuta sul posto, ha collaborato con il personale medico a far evacuare la struttura, portando i pazienti nella vicina palestra adibita a centro di prima accoglienza. Poi sono cominciati i trasferimenti verso altri ospedali.

Alle 6 di questa mattina erano stati trasferiti 60 pazienti, altri 24 erano in attesa di una nuova collocazione. Si sta accertando la tempestività dei soccorsi. Intanto, la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine. Infine, è stata disposta l'autopsia sui corpi delle vittime per accertare le cause del decesso.