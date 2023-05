Domenica 28 Maggio 2023, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 07:56

In una Roma tutta tinta di rosa, compreso l'Arco di Costantino e soprattutto come la maglia strappata ieri da Primoz Roglic a Geraint Thomas, la festa per l'ultima tappa del Giro d'Italia si apre questa mattina ai Fori Imperiali alle 9.45 con la Bikedays Pedalata Rosa: una biciclettata non competitiva per famiglie e appassionati. Poi l'evento clou, la tappa di 135 chilometri tra asfalto e sanpietrini, che dovrebbe chiudersi con la volata e a seguire la passerella dello sloveno, premiato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partenza alle 15.25 all'Eur - all'altezza del Quadrato della Concordia - per raggiungere prima Ostia (con andata e ritorno sulla Colombo) e infine il centro storico, con arrivo ai Fori Imperiali attorno alle 18,45.

EVENTI

«Sarà una grande festa - spiega l'assessore allo Sport e Grandi eventi, Alessandro Onorato - dove non mancheranno eventi collaterali, dedicata alle famiglie e agli appassionati di ciclismo di tutte le età. A partire dal villaggio Giroland allestito in Piazza del Popolo con gli spettacoli di ballerini e acrobati che animano la Carovana del Giro o il Giro-E e il suo Green Fun Village all'ombra di Castel Sant'Angelo, ricco di stand dedicati alla mobilità sostenibile. Un grande evento sportivo e allo stesso tempo una preziosa opportunità di promozione turistica». Il programma imporrà la presenza di un migliaio di agenti in strada e molte chiusure al traffico e altrettante deviazioni al trasporto pubblico. Oltre a piazza del Popolo, viale Gabriele D'Annunzio e via dei Fori Imperiali, già interdette alle auto ieri, stop alla circolazione dalle prime ore dell'alba nell'area di San Gregorio e del Colosseo, piazza Venezia, viale delle Terme di Caracalla, corso Vittorio fino ad alcuni tratti del lungotevere. Dalle 13.30 stop interdetto il traffico sulle corsie centrali di via Cristoforo Colombo, e in direzione Ostia a viale Pasteur, a viale dell'Astronomia, a viale Beethoven, a viale Europa, a fino a piazzale Cristoforo Colombo. Quando il Giro si dirigerà verso il Centro per la passerella finale, chiuse anche viale delle Terme di Caracalla, via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, viale del Plebiscito, corso Vittorio, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Regina Margherita, lo stesso Ponte, poi piazza della Libertà, i lungotevere (lato Prati) da Ponte Regina Margherita a Ponte Umberto I, piazza Adriana, attraversamento di Ponte Vittorio Emanuele II, i lungotevere (lato centro storico) da Ponte Vittorio Emanuele II a Ponte Palatino, via del Circo Massimo, viale Guido Baccelli e poi di nuovo Caracalla, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, Fori Imperiali. Per accerdere alla stazione Metro B di Colosseo si dovrà usare l'ingresso da largo Gaetana Agnesi. Deviate, limitate o sospese 72 linee di autobus.