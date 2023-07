Gianicolense, chiude il centro vaccinale: la protesta di cittadini e municipio

Il quartiere Gianicolense è orfano del suo centro vaccinale di via Ozanam 126. La Asl Roma 3, infatti, ha sospeso la sua attività nell'ambito di un riordino dei servizi. La struttura, di proprietà dell'Ater, sarebbe secondo l'azienda sanitaria “inadeguata”, dopo oltre 40 anni di attività. Domani dalle 17 Spi Cgil, Pd Donna Olimpia, il Comitato di quartiere Nuovo Colli Portuensi e altre associazioni hanno aderito a un presidio proprio davanti la vecchia sede vaccinale per manifestare il loro dissenso.

Gli appuntamenti delle vaccinazioni che erano stati fissati in precedenza sono stati distribuiti sui centri vaccinali di via Portuense 537 e di via della Consolata 52.

L'Oms avverte: «Arriverà una nuova pandemia e sarà più mortale, dobbiamo essere preparati»

Polmonite pneumococcica: un board di esperti guidato da Italia Longeva lancia 12 raccomandazioni per diffondere informazione sulla necessità delle vaccinazioni per gli anziani.

Anche il Municipio XII si è espresso pubblicamente, approvando una mozione che ha avuto come primi firmatari i consiglieri Alessandro Calogero Alongi, Mario Sala, Silvia Tomassetti e Flavia Balestrieri (Pd).

“Tale centro, che ha svolto un ruolo fondamentale nella recente campagna di vaccinazione Covid-19, ha contribuito in modo significativo alla protezione della comunità locale, rappresentando uno dei due centri vaccinali internazionali dell'Asl Rm 3, presente in un territorio che registra ben il 75% dei residenti del Municipio XII – scrive sui social il presidente del XII, Elio Tomassetti - La chiusura del Centro vaccinale Gianicolense, a nostro parere, rappresenta una grave riduzione della capacità di vaccinazione nel territorio di Monteverde, con conseguenze dirette sul processo di immunizzazione e un aumento del rischio di nuovi focolai di contagio.

Di fronte a questa situazione, il Consiglio del XII Municipio mi ha chiesto, attraverso l’approvazione di una mozione, di intervenire urgentemente nel trovare soluzioni alternative che consentano il mantenimento dell'operatività del Centro vaccinale”.

Cicchetti (Univ. Sacro Cuore): “Le mancate vaccinazioni pesano sulla crescita e sul welfare di tutto il paese”

“È fondamentale che la popolazione locale abbia accesso a un centro vaccinale adeguato, anche nel caso in cui il centro di via Ozanam dovesse rimanere chiuso – ha aggiunto - Ringrazio il Consiglio municipale e la Commissione competente per il lavoro svolto. Da subito avvierò una interlocuzione serrata con le autorità sanitarie competenti per valutare la possibilità di riaprire il Centro vaccinale di Monteverde o individuare nuovi punti vaccinali nel territorio, riconoscendo l'importanza di mantenere una rete capillare di centri vaccinali al fine di affrontare e contrastare la diffusione delle tante malattie infettive in modo efficace".