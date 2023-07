Gelati, a Roma sale il prezzo per coni e coppette: si parte da 2,50 euro

Crolla il muro dei due euro per la coppetta piccola. Ormai nelle gelaterie meno costose si arriva a 2,50. E chi osa di più punta direttamente a 2,90. Così cambiano a Roma i prezzi dei gelati, in un'estate che in città si preannuncia rovente.

I prezzi

Per venire incontro alle esigenze dei più piccoli (che magari prendono il gelato più per sfizio che per altro) in sempre più gelaterie artigianali arriva la soluzione "baby": chi ha meno di dieci anni può gustare un cono o una coppetta con un assaggio di gelato a 1,50 euro.

Ed è la soluzione meno economica.

Comunque, in sempre più gelaterie si punta a tre diverse soluzioni: coni e coppette piccole (2,50 euro il prezzo ormai diventato di base in una larghissima parte delle attività) per una selezione di due gusti, coni e coppette medie (3,50 euro per tre gusti), coni e coppette grandi (dai 4 euro in su per avere una dimensione maggiore e un gusto in più).

Per chi si vuole portare a casa una vaschetta di gelato, invece, ormai i prezzi vanno intorno ai 25 euro al chilo. E a Roma, però, rimane un must: la panna. Offerta dall'esercente. Rarissimi i locali dove la farcitura di panna viene offerta a pagamento.

"Si punta sempre di più sulla qualità del prodotto - dice Claudio Pica, presidente di Fiepet Confesercenti di Roma - Sempre più romani cercano prodotti di qualità". Pica spiega che "non tutti i gusti hanno avuto rincari" e che nella scelta di un cono c'è una sorta di mix tra gusti più o meno costosi. Tra tutti, spicca il pistacchio, che per le sue materie prime "ha avuto un rincaro intorno al 30%".