Enrico Chiarot morto per un malore in montagna: l'agronomo romano aveva 55 anni. Lascia due figlie

L'escursionista romano disperso da due giorni, di cui è stato trovato il corpo ieri sera, è il noto agronomo Enrico Chiarot 55 anni. L'uomo è stato ritrovato sul Monte Gennaro, nel territorio del Parco Naturalistico regionale dei Monti Lucretili. Lascia due figlie gemelle di 15 anni.

Per ora la prima ipotesi è che possa essergli stata fatale una caduta, dopo aver avvertito un malore, anche se la dinamica è ancora tutta da chiarire. Il 55enne era un esperto escursionista, ed era solito organizzare gite per gli amanti della natura come lui. L'allarme è stato dato dall'ex moglie martedì 27 dicembre, dopo che di Enrico si erano perse le tracce. Immediatamente si sono attivati i carabinieri e la guardia di finanza oltre ai gruppi di ricerca della protezione civile. Il corpo è stato messo a disposizione della procura di Tivoli.

Pensionato va in vacanza in Thailandia per Natale, ma finisce in terapia intensiva

Chi era Enrico Chiarot

Enrico Chiarot era un grande amante della natura, una grande passione per la montagna ma anche per il mare. Nella vita faceva la guida ambientale, oltre a essere uno stimato agronomo fitopatologo forestale, nonché istruttore e guida subacquea. Enrico grazie alla sua immensa attività filantropica ha ricevuto anche importanti incarichi dalla Città del Vaticano e dalla Soprintendenza dei Beni culturali.

Ha rivestito il ruolo di insegnante presso l’Università La Sapienza di Roma, e si è occupato con grande dedizione del verde pubblico all'interno dei principali parchi della Capitale, oltre che delle aree archeologiche del Palatino. Come Agronomo del Consorzio di Casalpalocco è stato responsabile fitopatologo di 5000 alberate. Nel suo curriculum anche la revisione dello stato del patrimonio arboreo del Bioparco di Roma e di alberi monumentali.

Va in ospedale con forti dolori al braccio ma viene dimessa due volte: Paula Almeida muore a 37 anni

Alfonsi: «Dispiacere per la prematura scomparsa di Enrico Chiarot»

«Ho appreso con grande dispiacere della tragica scomparsa di Enrico Chiarot, Agronomo, Fitopatologo, Guida ambientale. Ho avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui durante questo primo anno di mandato come Assessora con deleghe all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti. Un uomo con una grande esperienza e professionalità, che aveva voluto mettere a servizio della propria città. Alla famiglia ed Ai suoi cari, esprimo la mia più affettuosa vicinanza». Cosi l’Assessora Sabrina Alfonsi, in una nota stampa.

Malore in casa, Paolo Feliciani trovato morto a 33 anni: aperta un'inchiesta sul decesso del pediatra