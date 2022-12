Pensionato va in vacanza in Thailandia per Natale, ma finisce in terapia intensiva

Parte in vacanza per trascorrere il Natale in Thailandia, ma finisce in ospedale. Un pensionato scozzese ha passato il 25 dicembre da solo nel reparto di terapia intensiva. L'uomo era partito per un soggiorno nei mari cristallini del Paese asiatico, ma il viaggio si è presto trasformato in un incubo.

Anziano investito da un'auto mentre cammina: morto 87enne

Il malore

Lo sfortunato protagonista di questa storia si chiama Robert Kessell (66 anni), volato in Asia lo scorso 24 novembre per una vacanza di tre settimane. L'8 dicembre però il 66enne ha accusato un malore ed è stato portato d'urgenza al Pattaya City Hospital, nella zona di Soi Buakhao, dalla sua amica Rose partita in vacanza con lui. L'anziano è finito in coma farmacologico a causa di una broncopneumopatia cronica ostruttiva che gli impediva di respirare (BPCO). Fortunatamente è riuscito a risvegliarsi, anche se per adesso continua a respirare tramite ventilatore polmonare.

Robert Kessel will not be declared fit to fly home until his medical bill is paidhttps://t.co/ZiWZsJO6Cd — Glasgow Live (@Glasgow_Live) December 29, 2022

Il conto

In Thailandia, seppur a prezzi contenuti, la sanità è a pagamento, e purtroppo l'uomo ha accumulato una fattura medica di quasi 8.000 euro, ma l'ambasciata scozzese, a cui si sono rivolti gli amici e i familiari dell'uomo si è detta disposta a sostenere i costi affinché Robert possa guarire e ritornare in Inghilterra.

Cina, l'ex presidente allontanato durante il congresso nazionale del Partito comunista. Media: «Non si è sentito bene»