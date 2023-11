Domenica 5 Novembre 2023, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:31

Il Centro diurno per disabili "La casa di Enzo" di Isola Sacra "visitato" dai ladri. Il gesto ha suscitato la rabbia e lo sdegno dell'associazione "Insieme con i disabili onlus" che amministra la struttura semiresidenziale di via Coni Zugna, inaugurata lo scorso fine settembre. Forzando la porta posteriore dell'elegante prefabbrico in legno, i ladri si sono introdotti rovistando e mettendo a soqquadro quanto conservato all'interno delle varie stanze. Hanno inoltre danneggiato una macchina del caffè e quindi rubato apparati audio per la musico-terapia, cassette di bibite, 200 salsicce conservate in un congelatore in cucina, un costoso Folletto aspirapolvere, strumenti musicali e materiale vario. Prima di abbandonare la struttura hanno aperto, rovistando al suo interno, il mezzo adibito al trasporto per i portatori di handicap. La speciale automobile era stata consegnata all'associazione di recente e veniva utilizzata per trasportare le persone con ridotta mobilità fisica nei centri in cui consentire agli assistiti di fare terapia.

LA RAZZIA

Alla cerimonia di consegna oltre al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, era presente per la Fondazione "Progetti del Cuore", in qualità di presidente onoraria e testimonial, la cantautrice ed atleta Paralimpica Annalisa Minetti. «È stato doloroso scoprire la razzia dopo una lunga serie di sacrifici per arrivare a aprire sul territorio una particolare struttura - commenta mestamente la presidente dell'associazione, Elisabetta Fratini -. Stiamo ancora completando l'inventario di quanto è stato sottratto ai nostri ragazzi. Tra il materiale asportato c'era anche quello che avevamo preparato in vista dell'evento di beneficenza che si svolgerà in occasione del moto Club Templari la prossima domenica». I responsabili del Centro hanno inoltrato una denuncia ai carabinieri della stazione di Fiumicino città, comandata dal luogotenente Stefano Fedeli, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato un'indagine per individuare gli autori dell'ignobile furto.

«Una brutta e sgradita sorpresa dice Mauro Stasio, ex presidente dell'associazione per fortuna non hanno trovato la chiave del cancello principale, che si affaccia su via Coni Zugna, altrimenti sarebbe sparito anche lo speciale mezzo per il trasferimento dei ragazzi. Rubati 50 euro in contanti. Abbiamo stimato danni al Centro per 3 mila euro, senza considerare che ora dobbiamo autotassarci per ripararli e acquistare generi alimentari». Numerosi i commenti di sdegno sui social da parte dei residenti, oltre a quello del primo cittadino del Comune costiero che hanno rivolto un attestato di solidarietà ai volontari. L'associazione no profit "Insieme con i disabili", dedicata alla memoria di Enzo Freda giovane disabile scomparso nel 2013, ha aperto la struttura, in grado di ospitare 30 adulti con disabilità, grazie ai contributi di alcuni sponsor tra cui Aeroporti di Roma e Alitalia onlus e con tanto entusiasmo messo inoltre in cantiere, dietro a quella già esistente, la futura costruzione di una "Casa del dopo di noi", con dieci posti letto dedicata all'assistenza per quanti fossero impossibilitati ad essere seguiti dalle famiglie. Il costo della nuova opera si aggirerà intorno ai 250 mila euro e la prima pietra è prevista entro la fine del 2024.