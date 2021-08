Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

Una storia di disperazione e paura che arriva dalla periferia perugina. Che parla di una donna già costretta a doversi occupare di un marito disabile e distrutta, fisicamente e mentalmente, dalla necessità di doversi difendere dal figlio. Quel figlio che sta prendendo a calci e pugni il portone di casa, la casa dei suoi genitori, all'interno della quale la mamma si è barricata perché ha paura. Perché non ne può più di dover scegliere tra le minacce e il dare ogni volta soldi a quell'uomo che ha messo al mondo 39 anni fa.

E allora la disperazione la porta a compiere il gesto più grave e coraggioso: denunciare il proprio figliolo alla polizia. Prendendo il telefono e componendo il 113, e scoprendo l'umanità di un poliziotto alla centrale operativa della questura che la tiene in linea fino all'arrivo degli agenti della squadra volante.

L'uomo, sentita la madre parlare con la polizia, decide di allontanarsi. Gli agenti a questo punto si dividono: una pattuglia raggiunge la donna provvedendo a calmarla e rassicurarla attraverso la propria presenza, mentre altre due pattuglie si mettono alla ricerca del balordo.

IL RACCONTO

La povera madre risulta vittima delle violenze del proprio figlio da un lungo periodo, subendo costantemente minacce che, in un paio di casi, si concretizzavano anche attraverso l'uso di una mannaia e le promesse di incendiare casa qualora non continuasse a soddisfare le richieste costanti di soldi. Talvolta la donna, in preda alla paura, anche per l'incolumità del proprio marito in stato di disabilità, si trovava costretta a passare i denari richiesti da sotto la porta pur di far si che il figlio se ne andasse e la lasciasse in pace.

L'uomo, sul quale gravano precedenti di Polizia per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, viene trovato dagli agenti non molto lontano dalla casa dei genitori, ancora all'interno dell'auto.

Gli agenti lo arrestano in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia ed è stata disposta la carcerazione a Capanne.

ESPULSO LADRO D'AUTO

Via Cortonese, arriva la segnalazione alla polizia da parte di un residente di un furto in corso su un'auto in sosta. Una descrizione talmente dettagliata e minuziosa che i poliziotti, una volta sul posto, individuano facilmente l'autore del furto con spaccata. Si tratta di un nordafricano trentenne, con precedenti di vario tipo, addosso al quale i poliziotti uno zaino con occultati all'interno dei documenti appartenenti ad altre persone, degli assegni in bianco, delle marche da bollo e 4 differenti mazzi di chiavi di cui il soggetto non era in grado di riferire sulla loro provenienza. Avviate le pratiche per l'espulsione.

Michele Milletti