Roma, ruba l'auto elettrica a un bimbo: 40enne denunciato dai carabinieri

Aveva rubato ad un bambino una macchina elettrica giocattolo, del valore di 400 euro, lasciata momentaneamente incustodita. È successo a Grottaferrata, comune della città metropolitana di Roma Capitale, dove un 40enne di Marino, un operaio già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri con l'accusa di furto. La denuncia è arrivata al termine di un'attività investigativa svolta con l'ausilio dei sistemi di video-sorveglianza dell'area interessata. Il furto ad opera dell'uomo è avvenuto all'esterno di un supermercato in via Renato Castellini, il 18 aprile scorso, dove il bimbo stava giocando sotto lo sguardo della madre.

L'uomo, dopo aver atteso che il bimbo si allontanasse dalla macchina e sfruttando un momento di distrazione della mamma, aveva portato via il giocattolo, allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce. La madre del bambino, una 24enne romana rimasta incredula per l'accaduto, non si è rassegnata e ha allertato i carabinieri della stazione di Grottaferrata, denunciando il furto. I carabinieri hanno subito iniziato a indagare e hanno acquisito tutte le immagini della video-sorveglianza della zona e delle vie limitrofe, riuscendo, in pochi giorni, ad identificare il ladro. Il 40enne è stato rintracciato nella sua abitazione ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Grottaferrata hanno anche rinvenuto e recuperato la macchina elettrica giocattolo che hanno poi riconsegnato al suo piccolo proprietario.

