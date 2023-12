Dieci milioni di euro per dare un letto ai clochard di Roma: partito il bando

Dieci milioni di euro per accogliere i senzatetto della Capitale, superando di fatto quello che una volta era il "Piano Freddo". E l'intenzione è quella di coinvolgere tutti i Municipi, in modo tale che per tutto l'anno, e in tutti i quartieri, ci sia un centro di accoglienza con docce, posti letto, bagni, una mensa dedicata ai senza fissa dimora. A disciplinarlo è il Campidoglio con un apposito bando.

L'accordo dura per tre anni ed entrerà in vigore da giugno 2024. L'intero Comune di Roma è stato diviso in quattro lotti escludendo il I Municipio (quello del centro) che sarà trattato a parte. Per il primo lotto (con i Municipi II, III, IV e V) vengono investiti 3,7 euro. Il secondo lotto, dei municipi VI, VII, VIII e IX ha anche questo 3,7 milioni di euro. Gli altri due lotti, invece, sono stati finanziati con 2,6 milioni di euro ciascuno. In pratica (con i ribassi d'asta), sono circa 10 milioni di euro.

Le strutture saranno fino a 30 posti letto per i primi due lotti e fino a 20 posti letto per i lotti 3 e 4. "Abbiamo puntato da subito su un'accoglienza strutturata e diffusa tutto l'anno per i senza dimora per superare la logica dell'emergenza freddo", ha commentato Barbara Funari, assessora alle politiche sociali di Roma.

"In attesa dei fondi Pnrr, con i quali ne apriremo altre, abbiamo avviato la nuova procedura di gara per le cosiddette 'Stazioni di posta' per senza dimora, un bando da quasi 10 milioni di euro con scadenza il 5 gennaio, in attesa dei fondi Pnrr con i quali apriremo altre stazioni di posta.

Abbiamo investito più fondi per aumentare i posti letto in maniera diffusa sui municipi più periferici, escludendo il Primo Municipio dove ci sono già tante realtà per l'accoglienza, ma anche per le attività dei centri diurni, con servizi per le docce ma anche con uno sportello legale dedicato.

Domani, alle 11.30, la Comunità di Sant’Egidio presenta la nuova edizione di “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, 280 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada, conosciuta anche come la “Guida Michelin dei poveri”.

Per l’occasione saranno analizzati i dati sulla povertà in Italia e lanciate alcune proposte concrete per rispondere al preoccupante aumento della “povertà assoluta” nel nostro paese.

Sarà presentato inoltre il #natalepertutti della Comunità, che, a partire dal pranzo di Natale a Santa Maria in Trastevere, raggiungerà migliaia di poveri e fragili in Italia e nel mondo, anche grazie alla campagna “A Natale, aggiungi un posto a tavola” sostenuta dal 2 al 26 dicembre dal numero solidale 45586.