Concorsi alla Sapienza, in arrivo nuove assunzioni nel 2024 per posizioni amministrative: requisiti, domande e prove

Nuove assunzioni in arrivo, con l'arrivo del 2024, all'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Saranno 62 le posizioni lavorative che si apriranno nell'ateneo romano, tramite due concorsi pubblici, per profili amministrativi. Nello specifico, con un concorso verranno assegnati 46 posti di categoria D, con posizione economica D1, che svolgeranno la propria attività per l’amministrazione centrale dell’Università, con l'altro concorso 16 posti di categoria EP, con posizione economica EP1, che prevedono competenze in materia di gestione di strutture complesse, giuridico-economiche, gestione delle risorse umane, strutturali e finanziarie, sempre a servizio dell’amministrazione centrale, ma anche dei dipartimenti e delle facoltà.

Sapienza, in arrivo nuove assunzioni: i requisiti

Come ogni concorso, chi presenta domanda per accedere alla selezione deve possedere determinati requisiti. Per accedere alla selezione per i 46 posti di categoria D è necessario essere in possesso del diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento o in alternativa aver conseguito la laurea triennale (prevista dal D.M. 270/04 o dal D.M. 509/99), con un’esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni della durata di almeno due anni. Invece per accedere alla selezione dei 16 posti di categoria EP, bisogna aver conseguito il diploma di laurea magistrale, o in alternativa la laurea specialistica, o la laurea del vecchio ordinamento con abilitazione professionale.

Anche dimostrare di aver avuto un’esperienza professionale nel ruolo richiesto dà la possibilità di presentare la domanda per partecipare al concorso.

Sapienza, in arrivo nuove assunzioni: le domande di ammissione

Una volta verificati i propri requisiti, pr iscriversi a entrambi i concorsi basterà accedere alla piattaforma PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) entro le ore 17.00 dell'8 gennaio 2024. Altra condizione indispensabile sarà avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare al momento della domanda, dove l'ateneo invierà le comunicazioni, tra le quali anche il codice PICA, che servirà per l'accesso a ogni comunicazione sul concorso e sui risultati delle prove.

Sapienza, in arrivo nuove assunzioni: le prove

Due le prove previste per la selezione, una scritta e l'altra orale. Nel caso in cui le domande di ammissione fossero particolarmente numerose potrebbe esserci una preselezione basata sui requisiti. La commissione comunicherà la data della prova scritta dopo il 30 gennaio 2024 con l’elenco degli ammessi. Le materie da studiare in questa fase saranno: diritto amministrativo, disciplina sulla privacy e relativa alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione, contabilità delle Università Pubbliche, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) per Istruzione e ricerca, legislazione universitaria, lo Statuto de La Sapienza e il Regolamento dell’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Regolamento generale di organizzazione dell’Università e la lingua inglese. Per superare la prova scritta e accedere a quella orale (che verterà sugli stessi argomenti) bisogna raggiungere la votazione di almeno 21/30.