Concorso per dirigenti scolastici, uscito il bando: come fare domanda, requisiti, prove e stipendio

È stato pubblicato il bando per il concorso ordinario per dirigenti scolastici. La domanda si può inoltrare entro le 23.59 del 17 gennaio 2024. I posti sono distribuiti secondo le linee guida del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria. I restanti sono destinati ai vincitori della procedura riservata nel triennio, come indicato da Orizzontescuola. In caso di non completamento delle assunzioni entro il 2025/2026, i vincitori mantengono il diritto all’assunzione oltre questo periodo.

Al Tar per le promozioni. Battuta la Provincia di Perugia da due dipendenti. Vince chi aveva perso