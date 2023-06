Colosseo, identificato il turista vandalo: Ivan, 27 anni, è istruttore di fitness a Bristol

Si chiama Ivan Dimitrov, ha 27 anni e vive a Bristol, in Inghilterra. Il turista vandalo del Colosseo, che lo scorso 23 giugno ha inciso il proprio nome e quello della fidanzata ("Ivan + Hayley" con la data 23/6/2023) sulla parete antica del primo livello dell'Anfiteatro Flavio, è stato identificato. Per lui è scattata la denuncia, che ora gli verrà notificata direttamente oltremanica. La coppia di turisti infatti è rientrata a casa, a Bristol. E' qui che Dimitrov, di origini bulgare, vive e lavora come istruttore fitness. Negli ultimi tre giorni il lavoro dei carabinieri è stato quello di passare al setaccio alberghi, biglietti aerei, documenti e foto, insieme al personale del parco archeologico del Colosseo che ha scandagliato telecamere internbe al monumento e i biglietti emessi per la giornata del 23 giugno.

Un'operazione partita dopo la denuncia che l'ente statale ha presentato lo scorso 25 giugno al comando dei carabinieri di piazza Venezia.