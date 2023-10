Venerdì 27 Ottobre 2023, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 09:47

Ordinanza del sindaco di Fiumicino per prevenire i rischi derivanti dalla presenza di cinghiali soprattutto nel parco della "Leprignana" a Aranova. L'obiettivo del primo cittadino punta a dettare misure preventive con cui cercare di arginare l'emergenza scattata dal proliferare degli ungulati che non fanno dormire tranquilli neppure i contadini della zona agricola di Maccarese. Dopo il tavolo tecnico svolto nel comprensorio che sorge in via del Lago di Mezzaluna e a seguito delle "segnalazioni e esposti dei residenti i quali lamentano l'elevato numero di cinghiali" - si legge nell'ordinanza -, il sindaco Mario Baccini pubblica all'Albo Pretorio un atto con cui consiglia una capillare attività di controllo del territorio. Tale compito viene affidato alle forze dell'ordine che operano nel Comune costiero anche in base al "notevole aumento di incidenti stradali tra gli animali selvatici e gli autoveicoli con conseguenti danni alle persone e alla stessa fauna".

Cinghiali a Roma, paura a Monte Mario: «I nostri figli terrorizzati al parco della Vittoria»

Alla luce di questo si ordina, per motivi di incolumità pubblica e sanitari, il controllo alle forze di polizia nelle zone urbane e in quelle immediatamente limitrofe a via del Fontanile di Mezzaluna, via della Muratella, via Monti dell'Ara, viale Maria, via Casale Sant'Angelo, via Onorato Occioni, viale Tre Denari e viale Castel San Giorgio. Nel documento comunale si sottolinea che è fatto divieto a chiunque di fornire alimenti agli animali e soprattutto si invitano i cittadini a mantenere puliti i terreni dalla vegetazione infestante al chiaro scopo di non creare condizioni ambientali che possano favorire il proliferare dei cinghiali. Inoltre, si dispone la messa in sicurezza e la frequente pulizia dei mastelli e dei punti di raccolta dei rifiuti domestici e di quelli derivanti da attività ristorazione. «Le pattuglie di Polizia locale presteranno particolare attenzione alla presenza di ungulati nelle zone riportate dall'ordinanza con il compito di segnalare gli animali ai Carabinieri della Forestale e all'Asl Rm3», precisa Daniela Carola, comandante della Polizia locale di Fiumicino.

«L'amministrazione di Fiumicino ha preso atto che il numero dei cinghiali è aumentato e che si stanno adattando sempre più alla presenza dell'uomo e non fuggono come accadeva in passato dice Fabrizio Mocci, amministratore della Leprignana -. I soggetti interessati hanno preso atto di questo per cui è necessario un intervento congiunto finalizzato a un'azione comune di contenimento dell'animale». In base a una stima nella vasta zona in cui insiste il parco della Leprignana si aggirano circa 200 esemplari di mammifero selvatico che di fatto tengono sotto scacco le circa 250 famiglie residenti nel comprensorio le quali sono preoccupate per i figli visto che i branchi con i piccoli spesso "visitano" i giardini delle abitazioni distruggendo le recinzioni. «Nel comune di Fiumicino il fenomeno deve esser affrontato in modo drastico - afferma Flavio Pezzoli, presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Roma e provincia . Chiediamo quindi misure per eradicare la presenza di cinghiali che sono arrivati, nei giorni scorsi, a aggredire un cane alla Leprignana che stava passeggiando tranquillamente con il proprietario. Nella Capitale il fenomeno è stato contenuto mentre si sta accentuando nella periferia».