Roma, a Vigne Nuove nasce "Autonomia e coabitazione": il progetto creato in un bene confiscato alla criminalità organizzata

È stato inaugurato oggi in Via Viadotto Giovanni Gronchi 11 nel Municipio III di Roma il progetto "AUTONOMIA E COABITAZIONE" , progetto creato in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Il programma nato in collaborazione con la cooperativa sociale SPES CONTRA SPEM , e' un percorso sperimentale di coabitazione temporanea nel territorio del Municipio. Tale progetto si rivolge a persone con fragilità ed ha lo scopo di trovare una soluzione abitativa, di realizzare esperienze di convivenza temporanea in gruppo di massimo 2 - 3, di condivisione degli spazi, di relazioni.

Roma, al Municipio III nasce "AUTONOMIA E COABITAZIONE"

«E' per me una gioia essere qui, dichiara Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, ed inaugurare oggi questo importantissimo progetto.

Il Presidente del Municipio

Paolo Marchionne Presidente del III Municipio dichiara: «È' un grande lavoro di squadra , lo dichiara per ridare nuova vita a un bene confiscato alla criminalità organizzata che diventa risorsa per il territorio. In soli sei mesi dalla consegna dall’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione e da dicembre l’appartamento ospita tre donne con storie complicate che ora possono ricostruirsi un futuro. Così abbiamo dato gambe al nostro progetto sperimentale di coabitazione e inclusione», conclude Marchionne