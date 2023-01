Roma, 59 auto in fiamme a causa dei botti di Capodanno. Sequestrati 390 kg di fuochi illegali

Dopo la notte di Capodanno a Roma comincia la conta dei danni. Decine di auto, ma anche cassonetti, danneggiati e distrutti dalle fiamme a causa dei botti di fine anno. In particolare, dopo la mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti in via Keren, zona Nomentana, per l'incendio di un veicolo. Poco distante, in Circonvallazione Nomentana, i carabinieri sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, per due furgoni e un'auto in fiamme.

In via Appia Nuova invece sono andati a fuoco 24 veicoli davanti a un'agenzia di noleggio, mentre altre 28 auto sono stati distrutti dalle fiamme in una autorimessa nella zona di Cinecittà. Due furgoni e un'auto sono andati a fuoco in via della stazione Prenestina mentre due cassonetti e un monopattino sono stati incendiati in piazza San Cosimato, a Trastevere. Intervenuti sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Roma, arrestate 15 persone e sequestrati 390 kg di botti

Insieme alle altre forze dell'ordine, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono stati impegnati nei servizi di ordine pubblico per i vari eventi di intrattenimento organizzati e di vigilanza e di controllo nelle strade per garantire una fine dell'anno e un Capodanno sereni ai cittadini romani e ai tanti turisti accorsi in Città. Una massiccia attività di monitoraggio delle abitazioni e stabili incustoditi ha consentito di arrestare 15 persone per furto.

Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione stradale con circa 2500 persone e 880 i mezzi controllati per garantire un ordinato deflusso lungo le principali arterie per il rientro a casa e nei pressi dei locali pubblici e luoghi di intrattenimento. Sono state effettuati 300 verbali per violazioni al codice della strada; 10 persone sono state sorprese in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope nel corso dei controlli eseguiti con etilometro e narcotest. Sequestrati 390 kg di fuochi illegali e denunciate 6 persone.