Venerdì 5 Aprile 2024, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 17:15

È stata condannata a sei anni di carcere la praticante avvocato Camilla Marianera imputata nell'ambito dell'indagine su una presunta talpa all'interno dell'ufficio giudiziario capitolino.

Camilla Marianera, il fidanzato Jacopo De Vivo condannato a 5 anni: il padre fu tra i fondatori dei Fedayn della curva sud

Condannata a 6 anni la talpa del Tribunale

La donna è accusata di corruzione in atti giudiziari per avere ottenuto tangenti in cambio di notizie coperte da segreto istruttorio. I giudici, accogliendo una richiesta della Procura, ha disposto i domiciliari per l'imputata. ll 15 marzo scorso il suo compagno, Jacopo De Vivo, è stato condannato in abbreviato per la stessa accusa a 5 anni di carcere.

«Ci vediamo a casa»

L'imputata, in carcere da oltre un anno, sconterà il resto della condanna ai domiciliari con il braccialetto elettronico. De Vivo e Marianera sono accusati di avere «venduto» in cambio di «mazzette» notizie coperte dal segreto istruttorio. «Ci vediamo a casa», ha detto Marianera voltandosi dopo la lettura della sentenza, rivolgendosi ai sui parenti.