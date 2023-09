Bengalese non permette di usare il bagno del minimarket a Roma, pestato dal branco: poi il furto e la fuga

Quattro italiani, di cui una donna, sono stati arrestati e un quinto denunciato a piede libero dai Carabinieri di Castel Gandolfo con l'accusa di lesioni personali aggravate e furto nei confronti di un cittadino bengalese, colpevole di non aver permesso alla donna di utilizzare il bagno.

I fatti risalgono al 15 luglio scorso, quando una donna era entrata in un minimarket bengalese di Marino, piccolo comune dei Castelli Romani, chiedendo di usare il bagno senza acquistare nulla.

Il cassiere dell'alimentari le aveva negato l'accesso e la donna aveva reagito scagliandogli contro della frutta, per poi andarsene.

Sembrava che l'episodio si fosse concluso lì, ma pochi minuti dopo avevano fatto irruzione nel minimarket iniziando a pestare il negoziante fino a costringerlo alla fuga. Dopodiché avevano preso a vandalizzare il negozio frantumando il vetro di un frigorifero, per poi fare scorta di di varie lattine e bottiglie di alcolici e infine fuggire facendo perdere le proprie tracce. Quattro dei resposnabili sono stati ora identificati e arrestati dai Carabinieri in esecuzione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Velletri, mentre un quinto, denunciato a piede libero, non è stato ancora rintracciato.