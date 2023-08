Marino, concessionaria a fuoco nella notte: distrutte dieci auto. Non si esclude la pista dolosa

A Marino un incendio nella notte ha colpito una concessionaria plurimarche di auto su via Nettunense in località Frattocchie. Sono andate a fuoco circa 12 auto e sul posto hanno lavorato fino alle prime ore del mattino i vigili del fuoco di Marino, Frascati, Nemi e il carro autoprotettori del comando di Roma. Intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole per le indagini del caso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi su come sia partito il rogo che ha distrutto anche l'ufficio in legno della concessionaria, un albero e un lampione della luce su via Nettunense.

Foto Giancarlo Boldacchini-Luciano Sciurba