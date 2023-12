Operaio aggredito e minacciato, poi gli rubano l'auto: arrestati padre e figlio

Picchiano un operaio, lo minacciano e gli rubano l'auto di servizio. E' successo ieri quando la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Latina ha diramato le ricerche di due persone che, nel Comune di Sezze, si erano rese protagoniste dell'aggressione.

Poco dopo la pattuglia della stazione carabinieri di Sezze, che si trovava in zona per un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei furti in abitazione, ha intercettato l'auto rubata, anche grazie all’impianto satellitare montato sulla vettura aziendale. Dopo varie localizzazioni, per le quali è stata fondamentale l’attività di coordinamento delle centrali operative di Latina e Aprilia, i carabinieri della sezione radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia insieme ai colleghi della stazione di Cisterna, hanno bloccato l'auto ad Aprilia, in località Campo di Carne, vicino al campo sportivo, e immobilizzato i due rapinatori, un uomo di 47 anni e il figlio di 24, i due sono stati arrestati così come disposto dall’autorità giudiziaria.