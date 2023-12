Magione, coltellate ai rivali al ristorante: feriti due fratelli. Due arrestati con l'accusa di tentato omicidio. La gelosia alla base della folle aggressione

I carabinieri di CIttà della Pieve e Magione, hanno arrestato in flagranza del reato di tentato omicidio in concorso due soggetti di origini egiziane, uno ventiquattrenne e l’altro diciannovenne, ritenuti presunti responsabili di aver accoltellato, nella serata di martedì, due fratelli a San Feliciano di Magione.

La compagna di uno dei due presunti aggressori sarebbe, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’ex moglie di una delle vittime. La donna, unitamente al compagno e ad altri due suoi connazionali, si sarebbe recata presso l’attività commerciale che l’ex marito gestisce unitamente al proprio fratello. Qui il compagno di origini egiziane, al culmine di un litigio nato verosimilmente, secono quanto reso noto dal comandi provinciale dell'Aama, per motivi di gelosia, avrebbe aggredito con l’aiuto dei suoi due connazionali, tutti armati di coltello, i fratelli titolari dell’esercizio di ristorazione.

Due degli aggressori sarebbero riusciti a sferrare delle violente coltellate in più zone del corpo delle vittime, ferendole gravemente. Nello scontro, la sorella e la madre dei due aggrediti sarebbero intervenute in difesa dei propri congiunti, rimanendo a loro volta ferite nella colluttazione, e riuscendo nel contempo a disarmare il terzo aggressore. Sul posto sono rimasti i due fratelli feriti, la sorella e la madre. Gli aggressri sono fuggiti a bordo dell'auto guidata dalla ex di uno dei due feriti. L'auto si è scontrata con un'altra auto a bordo della quale c'era la figlia diciottenne della donna e di uno dei due ristoratori accoltellati.