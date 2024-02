Ciampino, auto resta incastrata sui binari: travolta dal treno. La conducente si mette in salvo in extremis

Incidente ferroviario poco prima delle 20 alla stazione ferroviaria di Pantanella, sulla rete ferroviaria Albano-Roma. Un' autovettura guidata da una ragazza di Marino è stata centrata da un treno e trasportata per circa 100 metri dal passaggio a livello dove era rimasta incastrata a causa di una probabile manovrata errata. La giovane donna è rimasta sotto shock, ma per fortuna dopo essersi resa conto di trovarsi incastrata con la sua Lancia Ypsilon 10 tra le sbarre del passaggio a livello e la massicciata del binario è scesa e scappata via per mettersi in salvo prima dell'arrivo del convoglio.

Sul posto sono giunti dopo pochi minuti gli agenti della Polizia Locale di Ciampino, che hanno chiuso la strada, tra via Romana e via dei Laghi e messo in sicurezza la zona. Stanno operando sul tratto adiacente a via dei Laghi, tra Ciampino e Marino, anche i vigili del fuoco di Marino e il personale della Rete Ferroviaria Italiana, avvisati in tempo reale dalla Sala Operativa di Roma Termini che ha chiuso il traffico ferroviario immediatamente (la circolazione è stata poi riaperta dopo le 22.30).

Pompieri e operai delle Ferrovie Italiane, stanno lavorando per cercare di rimuovere il treno e la macchina dalla tratta ferroviaria che è chiusa totalmente con i treni soppressi da Roma per Albano e viceversa dalle 19.45 . Sul treno c'erano 15 passeggeri rimasti illesi, anche se presi da grande paura, dopo il forte urto, personale di Trenitalia sta provvedendo a farli scendere dal treno in sicurezza e raggiungere la loro destinazione, sono arrivate sul posto anche alcune ambulanze del 118 per eventuali soccorsi a persone colte dal panico o leggermente contusi.



(Foto Luciano Sciurba)