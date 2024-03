Ciampino, esche al veleno: i vigili urbani individuano la “killer” di cani e gatti

È stata identificata dalla polizia locale la donna che nelle settimane scorse aveva disseminato esche avvelenate a Ciampino. Si tratta di una donna di mezza età anni, residente nella zona, immortalata più volte in foto poi postate su Fb, che aveva destato allarme nella cittadina aeroportuale per i sacchetti pericolosi con all'interno wurstel, cioccolatini e caramelle legati con un laccio e contenenti presumibilmentetopicida. I preparati erano stati rinvenuti non solo per strada ma anche in luoghi pubblici frequentati da bambini, come piscine e parchi. Addirittura un'esca venne trovata nella hall di un albergo. Il timore dei proprietari dei cani si era trasformato comprensibilmente nella fobia che i propri animali ingerissero qualcosa durante le passeggiate quotidiane. Come avvenuto lunedì scorso una cagnolina è morta presso la clinica animali, in zona Romanina. «E' risultata positiva - ha raccontato il padrone, Andrea Ferroni - al test per i topicidi di ultima generazione, circostanza che ha sicuramente accelerato e acuito la patologia di cui già soffriva, ma se non avesse mangiato quella roba sarebbe rimasta sicuramente in vita».

All'identità della donna, che l'altro ieri è stata accompagnata un caserma, i caschi bianchi di Ciampino sono arrivati anche grazie al supporto

della videosorveglianza, che hanno inchiodata la cinquntanovenne mentre abbandonava gli involucri nelle strade della zona. «Ora che è stata identificata sicuramente non potrà più nuocere, le istituzioni la metteranno in condizione di non far de male sono stati giorni terribili, abbiamo avuto tutti tanta paura». Ieri mattina sulla vicenda è intervenuta la sindaca Emanuela Colella che si è congratulata per l'attività svolta. «Ringraziamo gli agenti del comando di polizia locale – ha commentatocla prima cittadina – per l’intervento importante che hanno messo a punto a tutela della nostra sicurezza».