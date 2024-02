Rientra in Italia la famiglia rapita in Mali, il figlio: «Emozione immensa»

EMBED





(LaPresse) Tornano a casa i tre italiani italiani rapiti nel 2022 in Mali da una organizzazione terroristica jihadista. Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone sono atterrati a Roma Ciampino con un volo organizzato dall’unità di crisi della Farnesina. Ad accoglierli il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Voglio ringraziare l’Unità di crisi del ministero, l’Aise, la nostra intelligence per tutto il lavoro fatto per riportare a casa questi tre cittadini italiani. Tutto in silenzio e con grande collaborazione della famiglia che ha avuto grande serietà. Stanno in buona salute. Così si ottengono risultati. La signora che è un’ottima cuoca mi ha invitato a cena prima in Lombardia e poi in Basilicata" ha detto il capo della Farnesina. Sulla pista dello scalo Romano anche l’altro figlio Daniele in attesa del loro rientro: “Vorrei ringraziare con tutto il cuore il governo italiano e l’Unità di crisi per quanto mi sono stati vicino veramente. Non ho dubitato un giorno che me li avrebbero riportati a casa sani e salvi. Non ho parole, l’emozione è immensa. Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato", ha detto rispondendo ai cronisti.