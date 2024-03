Ciampino, incendiati nella notte alcuni scooter parcheggiati in centro

Ciampino, incendiati nella notte in via San Francesco d'Assisi alcune moto e alcuni scooter parcheggiati in pieno centro. Sul posto sono intervenuti poco dopo la mezzanotte i carabinieri della Tenenza di Ciampino ed i vigili del fuoco di Marino. Distrutti completamente dalle fiamme probabilmente dolose tutti i motoveicoli arsi dal fuoco con fiamme altissime che hanno svegliato i numerosi residenti della zona. Danneggiate dal fuoco anche altre auto parcheggiate, inoltre il fuoco ha incenerito alcuni cartelli della segnaletica stradale ed i vicini contenitori della differenziata. Le immagini di videosorveglianza in dotazione alla sala operativa della Polizia Locale saranno visionate per cercare di capire la dinamica dell'incendio.

(Foto: Luciano Sciurba)