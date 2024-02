Domenica 25 Febbraio 2024, 07:24 - Ultimo aggiornamento: 07:27

È stato un momento di distrazione o forse una imprudenza a provocare un incidente sui binari a Ciampino. Tanta la paura, disagi per la circolazione dei treni e, per fortuna, nessun ferito. Un'auto (e non è la prima volta che accade) è rimasta "incastrata" nel passaggio a livello della stazione ferroviaria di Pantanella. Venerdì sera, attorno alle 19,30, alla guida della vettura, una Lancia Ypsilon, c'era una ragazza: l'automobilista è finita sui binari e ha "slittato" sulla massicciata mentre tentava una rapida manovra per uscire dagli stessi. Presa dal panico, la donna residente a Marino ha abbandonato l'auto che poco dopo è stata centrata dal treno della linea Albano-Roma, che era ripartito da poco dalla vicina stazione. Per fortuna, il mezzo essendo appena partito, non procedeva a velocità sostenuta.

SOTTO CHOC

L'impatto, anche se il treno non procedeva ad alta velocità, è stato disastroso tanto che il treno ha trascinato la macchina per quasi cento metri sul binario prima di fermarsi. La conducente della Lancia è rimasta comunque sotto shock per l'episodio e come da prassi ora subirà una pesante sanzione per aver causato l'interruzione di un pubblico servizio e per la manovra vietata all'interno del passaggio a livello.

Per fortuna non ci sono state ulteriori conseguenze per nessuna persona: sul convoglio erano presenti quindici passeggeri che sono rimasti illesi anche se sono stati presi da una grande paura dopo aver avvertito il forte urto e non avendo inizialmente capito quale fosse il problema. Per precauzione, comunque, sono sopraggiunte in zona alcune ambulanze per verificare se ci fosse qualche contuso o per soccorrere chi eventualmente poteva essere stato preso dal panico. L'incidente, invece, ha comportato notevoli problemi al traffico ferroviario e automobilistico della zona. Sul posto sono giunti in pochi minuti gli agenti della polizia locale di Ciampino che hanno chiuso il tratto di strada tra via Romana e via dei Laghi e messo in sicurezza la zona.

IL SOPRALLUOGO

I PRECEDENTI

Hanno dovuto lavorare a lungo anche i vigili del fuoco di Marino e il personale della Rete Ferroviaria Italiana, avvisati in tempo reale dalla sala operativa di Roma Termini che ha immediatamente chiuso il traffico ferroviario sopprimendo tutti i treni della tratta Roma-Albano (in entrambe le direzioni). La regolare circolazione ferroviaria è stata ripristinata solo tre ore più tardi. I pompieri e gli operai delle Ferrovie Italiane hanno dovuto faticare non poco per rimuovere il treno e la macchina dai binari: il convoglio è stato utilizzato per trainare "all'indietro" la vettura (che ovviamente ha riportato notevoli danni nella zona posteriore) e poi rimuoverla dalla posizione assunta.Purtroppo il problema delle macchine che rimangono incastrate nelle sbarre del passaggio a livello si verifica frequentemente, anche se in molti casi le auto restano fuori dai binari e le conseguenze sono limitate. Un caso simile a quello di Ciampino si verificò poco più di due anni fa sulla tratta Velletri-Roma, nei pressi del passaggio a livello di Monte Giove Vecchio tra le stazioni di Lanuvio e Cecchina. Una donna di 55 anni alla guida di una Renault Clio commise un errore di manovra incrociandosi con un camioncino e la sua auto rimase con una ruota all'interno dello scalino ferroviario del binario unico. Anche lei, presa dal panico, abbandonò sui binari la vettura che fu centrata in piena dal treno in corsa e trascinata per circa 500 metri in direzione Cecchina. Anche in quel caso l'incidente avvenne nel tardo pomeriggio e per tutta la sera la circolazione ferroviaria fu totalmente bloccata.