Martedì 16 Maggio 2023, 06:37

Momenti di terrore l'altra sera in un bar al centro di Nettuno dove un uomo di 35 anni, di nazionalità rumena, ha prima minacciato con un'accetta un conoscente che si trovava nell'esercizio pubblico, al quale aveva chiesto del danaro, e poi la giovane barista. È stato possibile evitare un dramma solo grazie all'intervento di alcuni avventori, che l'hanno disarmato, e della polizia che lo ha bloccato ed arrestato dopo un inseguimento. È accaduto in via Cristoforo Colombo, poco prima della mezzanotte, in un bar che si trova alle spalle del municipio. L'uomo è entrato nell'esercizio commerciale alterato, forse sotto l'effetto di stupefacenti. Lì, ha incontrato un conoscente al quale ha chiesto con insistenza del denaro. Quest'ultimo si è però rifiutato e a quel punto il trentacinquenne ha dato subito in escandescenze: ha cercato di impugnare un'ascia che teneva nascosta nella tasca della tuta da lavoro che indossava e che con tutta probabilità voleva utilizzare contro il conoscente al quale aveva chiesto i soldi. Quest'ultimo, impaurito, non ha visto subito di che arma si trattasse, ma, considerata la furia dell'uomo e temendo per la propria incolumità, nel dubbio che potesse trattarsi di una pistola, ha deciso di fuggire all'esterno in compagnia di un amico con il quale si trovava nel bar. A quel punto il trentacinquenne ha cambiato bersaglio e oltre a lanciare minacciare di morte la persona alla quale aveva chiesto il danaro, non ha infatti esitato a inveire contro la barista. In quel momento è stato provvidenziale l'intervento di altri clienti che coraggiosamente si sono gettati sul rapinatore riuscendo a disarmarlo. Hanno quindi cercato di bloccarlo, ma l'uomo è comunque riuscito a divincolarsi e a fuggire, continuando a lanciare minacce di morte.

I SOCCORSI

LA DROGA

Sono stati gli stessi clienti del bar a soccorrere la barista che era sotto shock. In pochi minuti in via Cristoforo Colombo sono intervenuti le volanti del commissariato di polizia di Anzio e Nettuno che nel frattempo avevano ricevuto l'allarme attraverso il 112. In base alle numerose testimonianze raccolte sul posto, gli agenti sono rapidamente riusciti ad individuare l'uomo che aveva minacciato la cassiera e che si trovava ancora in zona della stazione ferroviaria, a poche decine di metri dal bar; una volta intercettato, ne è nato un inseguimento a piedi, durato alcuni minuti, al termine del quale è stato finalmente bloccato.Perquisito dagli agenti, il sospetto è stato trovato anche in possesso di una dose di cocaina, una quantità modica utilizzata forse per uso personale. La storia non è finita lì perché il trentacinquenne ha continuato a dare in escandescenze cercando ripetutamente di colpire gli agenti intervenuti. Alla fine, a fatica, i poliziotti sono riusciti ad avere la meglio e ad ammanettarlo. Per l'uomo è quindi scattato l'arresto con le accuse di rapina aggravata, detenzione di arma impropria, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo la convalida del fermo da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri, è stato quindi trasferito la casa circondariale veliterna dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.