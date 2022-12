Giovedì 1 Dicembre 2022, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 09:00

Due ragazze di 20 anni sono morte questa notte in un incidente sulla litoranea Ostia-Anzio in direzione Ardea, su via della Pinete (nota con questo nome per la presenza di numerosi pini). La vettura su cui viaggiavano è finita contro un'albero, come riportano i vigili del fuoco che sono intervenuti. La tragedia è avvenuta verso l'una di notte (all'1.20 circa) sulla litoranea.

Ragazze morte in un incidente sulla litoranea Ostia-Anzio, la dinamica

Le ragazze hanno 21 e 22 anni. Una di Ardea, l'altra di Milano che era andata a trovare l'amica. La macchina ha sbandato ed è finita contro un pino. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Tra le prime ipotesi c'è quella che le due ragazze stessero rientrando a casa dopo la serata passata ad Anzio con amici in qualche locale. Ma tutto è ancora da verificare. L'auto, una Fiat Grande Punto, è stata trovata da una pattuglia di Carabinieri della Tenenza di Ardea che in transito l'ha notata. I militari non escludono che abbiano fatto tutto da sole. Le giovani sono di Ardea.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere due ragazze ventenni decedute nell'impatto. Sul posto Carabinieri e 118 per quanto di loro competenza. Non ci sono foto a riguardo.

