Roma, incidente sul Gra: camion si schianta contro un ponte, morto il conducente

Roma, un'autoarticolato dopo aver sbandato ha centrato in pieno la colonna del ponte del gra al km 35, in carreggiata esterna. Il conducente, è morto sul colpo, il raccordo anulare è bloccato in quel tratto . Sul posto diversi mezzi e carro attrezzi speciali per la rimozione del grosso mezzo e la polizia stradale di Albano per i rilievi dell'incidente, il tragico fatto è accaduto circa un'ora fa. Forse un colpo di sonno o un malore del camionista alla base del terribile scontro che ha distrutto e aperto completamente il grosso camion.