Roma, incidente sul Gra: camion si schianta contro un ponte, morto il conducente. Code e rallentamenti

Incidente mortale questa mattina sul Gra al km 35. Nello schianto è coinvolto un mezzo pesante. Si registrano code, fa sapere l'Anas. La viabilità è stata modificata: in esterna, uscita obbligatoria Tor Bella Monaca per chi transita in complanare e aperta solo la corsia di sorpasso per chi transita sul centrale. In carreggiata interna chiuso lo svincolo per Tor Bella Monaca.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.