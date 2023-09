Algero Corretini e il 13enne investito e ucciso a Roma: «L'auto è mia affidata a una società. L'uomo è fuggito, merita l'arresto»

Algero Corretini, rapper, in arte 1727 Wrldstar, lei viene ricordato più per quella frase "Ho preso il muro fratelli'" postata sui social in diretta dopo uno schianto contro un muro a 110 chilometri all'ora, che per la sua musica. E ora la tragedia: un bambino di 13 anni è stato investito e ucciso da una persona che guidava una sua macchina... «Ha detto bene, è una tragedia di cui non abbiamo responsabilità. Quella Golf è di mia proprietà, ma io acquisto auto per affittarle a una società che a sua volta le noleggia, quasi mai a privati, se non di comprovata fiducia e quasi sempre ad altre società. Come nel caso di questa Golf incidentata sulla Casilina».

Come è possibile che a guidarla sia stato un ragazzo senza patente?

«Di sicuro il contratto del noleggio è stato fatto con tutta la documentazione, figuriamoci se si dà un'auto a chi non ha la patente.

Ma se poi la vettura presa a noleggio viene ceduta o prestata, questo può accadere».

Come ha saputo dell'incidente?

«Quasi subito, la prima telefonata mi è arrivata alle 2 di notte e ho pensato a un brutto scherzo. Qualcuno ha cominciato a contattarmi anche tramite social, poi alle 5 mi hanno chiamato dalla società e allora ho realizzato che era vero».

E cosa ha fatto?

«Tramite il gps della Golf ho rilevato dove era stata abbandonata, poi ho verificato che l'impatto era avvenuto all'1.05 e che la velocità dell'auto in quel momento era di 135/140 chilometri orari. Ma sa cosa mi stupisce di più?».

Che cosa?

«Che ancora non mi abbia chiamato la polizia e che il pirata che guidava senza patente e ha ucciso un bambino è a piede libero. Solo denunciato, assurdo. Che altre prove servono per arrestarlo e sbatterlo in galera? Ho parlato coi familiari del bambino, mi hanno detto che quell'uomo ha trascinato Mohamed sul cofano per metri e metri. Se si fosse fermato subito, non sarebbe morto sotto le sue ruote».