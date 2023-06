Sabato 17 Giugno 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:28

Entra nelle gelaterie, nei bar e spesso già alticcio ordina consumazioni che poi pretende di non pagare. Minaccia titolari e clienti, distrugge stoviglie e quando è in strada continua a intimidire e intimorire i residenti di Tor San Lorenzo e Lido dei Pini. È, insomma, l'incubo degli esercenti della zona che da giorni subiscono le sue angherie, l'italiano di 50 anni denunciato giovedì pomeriggio dai carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo dopo l'ennesima incursione. L'uomo, con alle spalle già qualche guaio con la giustizia, giovedì pomeriggio è entrato in uno dei bar che ultimamente ha preso di mira, a Marina di Tor San Lorenzo. Ha ordinato da bere e dopo la consumazione il barista gli ha fatto notare che avrebbe dovuto saldare il conto di quel giorno e di quelli precedenti. Appena qualche decina di euro. Una richiesta che il cinquantenne non ha affatto gradito e dopo aver insultato il dipendente, ha spaccato una sfilza di bicchieri che erano sul bancone. Quindi è uscito dal locale completamente alterato dall'alcol. I militari di Tor San Lorenzo, chiamati dai clienti e dai residenti della zona, lo hanno intercettato e fermato poco lontano dal bar. Perquisito immediatamente, il cinquantenne teneva ancora stretto tra le mani un bastone di metallo e un paio di forbici, mentre dalle tasche dei pantaloni è saltato fuori un coltellino a serramanico. Gli arnesi sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato accompagnato in caserma dove i militari lo hanno denunciato a piede libero per danneggiamento, insolvenza fraudolenta e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Martedì pomeriggio aveva "colpito" in un bar a Colle Romito. A raccontarlo è la titolare Monica Fasoli. «Era molto alterato dice la donna - ha creato il panico nella mia attività, sbattendo pugni sul banco, rompendo un bicchiere, picchiando una persona, strillando come un pazzo. La beffa poi è che se si arriva al limite della vessazione e ci si difende, probabilmente chi paga non è il criminale che da tempo strilla, sfascia, alza le mani, non paga e terrorizza tutti, ma il povero commerciante che dopo aver passato dieci ore a lavoro e paga le tasse per pagare il suo reddito, passa anche i guai se per esasperazione decide di difendersi». Il cinquantenne è piuttosto conosciuto nella zona tra Lido dei Pini e Tor San Lorenzo dove da settimane sta terrorizzando residenti e romani in vacanza nelle seconde case estive. Oltre a prendere di mira gli esercenti, gira nei due quartieri minacciando anche i passanti senza un apparente motivo. «Urla come un pazzo raccontano i residenti inveisce contro chiunque incontri. Non gli importa se ci sono bambini che assistono alle sue incursioni. È pericoloso e va fermato». Secondo le testimonianze di alcuni cittadini avrebbe anche squarciato le gomme di alcune auto in sosta.