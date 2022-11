Roma, il Ponte Rotto dell'Isola Tiberina: ecco perché è considerato maledetto

Roma è la capitale d'Italia ricca di storia e di luoghi che lasciano tutti a bocca aperta. Da tutti considerata e conosciuta come città eterna, ogni angolo racchiude in sé un significato ed emana la bellezza che conquista chiunque ne venga a conoscenza. Nei pressi dell'Isola Tiberina vi è un ponte rotto ancora in piedi da tutti chiamato maledetto. E' il primo ponte in muratura di Roma, la sua storia è curiosa non solo per quanto riguarda l'attribuzione di "maledetto" ma anche per la sua origine. Infatti, ancora oggi non vi è una data certa sulla sua costruzione. Da alcuni storici, viene attribuito ai censori Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore, nel 179 a.C., che ne avrebbero realizzato i piloni. Da altre fonti sarebbe attribuito a Manlio Emilio Lepido. La maledizione deriverebbe dalla sua posizione soltanto apparentemente strategica. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

