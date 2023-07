Truffa nipote a Roma, coppia di anziani derubata ai Parioli: portati via gioielli e orologi per 1 milione di euro: caccia ai ladri

Utilizzando la scusa del «nipote in difficoltà» sono riusciti a truffare una coppia di anziani di 83 e 86 anni portandogli via beni per un valore di circa un milione di euro. È successo ieri nel quartiere Parioli a Roma. La donna si è recata al commissariato Villa Glori denunciando che un finto direttore delle Poste l'aveva contattata affermando che suo nipote era in difficoltà economica e che aveva bisogno di un aiuto da lei. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile e gli agenti del commissariato.

La truffa

La coppia, che abita ai Parioli, si è presentata al commissariato Villa Glori per raccontare quanto accaduto. I due hanno ricevuto la chiamata di un finto direttore delle Poste che chiedeva soldi per aiutare il nipote in difficoltà. Una volta giunto a casa degli anziani il truffatore si è fatto consegnare gioielli, monili e orologi del valore di un milione di euro. Indaga la Squadra Mobile di Roma.