Roma, inseguimento da film sulla Nomentana: rapinatori lanciano estintori contro le volanti della polizia

Inseguimento da film la notte scorsa a Roma che si è concluso fortunatamente senza feriti e con il fermo di un 29enne romeno. Tre rapinatori in auto hanno prima spruzzato con un estintore e poi lo hanno lanciato contro le Volanti della Polizia. Tutto è iniziato in via Umberto Barbaro quando in tre si sono introdotti all'interno di un supermercato Pewex e hanno portato via il registratore di cassa, fuggendo in macchina verso il Gra.

Cosa è successo

Poco prima delle due di notte la macchina è stata intercettata su via Nomentana ed è scattato l'inseguimento. A quel punto, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, i rapinatori hanno spruzzato con l'estintore e infine lo hanno lanciato verso le volanti. Infine in via Renato Fucini hanno speronato le volanti e hanno proseguito la fuga a piedi. Uno dei tre è stato fermato e sono in corso le ricerche dei due complici.