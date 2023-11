Il Ponte Risorgimento verrà restaurato (dopo 25 anni)

La giunta Capitolina ha avviato le pratiche per restaurare e consolidare il Ponte Risorgimento che non riceveva delle manutenzioni dal 1998.

La struttura collega il piazzale delle Belle Arti con piazza Monte-Grappa. Finalmente dopo 25 anni sono stati progettati e approvati dall’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini una serie di interventi a scopo conservativo che si concluderanno per la metà del 2024, commenta così: “Ponte Risorgimento tornerà per il Giubileo alla sua originaria bellezza ma soprattutto verranno ripristinati tutti gli elementi che hanno subito i danni dal tempo. L’opera è solida dal punto di vista strutturale ma necessita di lavori a causa della scarsa manutenzione degli anni passati, alcune parti infatti hanno subito un forte degrado o sono state danneggiate a causa di incidenti”.

Un altro problema, sottolinea l’assessora, è la vegetazione proliferata nel corso del tempo: “Alcuni elementi lapidei sono stati vandalizzati con murales.

Agire su questa opera d’arte è un atto dovuto e non era più prorogabile. Per l'inizio di questo cantiere è stata importantissima la collaborazione con gli enti di tutela, che ci sostengono in questi importanti interventi di decoro e manutenzione della nostra città”. Si interverrà potenziando il complesso con calcestruzzo per evitare distacchi o cedimenti, anche le scale interne verranno completamente ricostruite. Per questo motivo parte delle lavorazioni verranno effettuati all’interno dei piloni, anche se due corsie saranno chiuse per motivi di sicurezza. I lavori sono articolati in quattro macrofasi e prevederanno il diserbo, la pulitura, il consolidamento e la protezione. A conclusione di queste fasi sarà eseguita anche la manutenzione della pavimentazione stradale e la manutenzione dei marciapiedi. Per eseguire gli interventi sarà necessaria l’installazione di ponteggi che verranno montati alle spalle ed internamente al ponte. Mentre per le lavorazioni sui prospetti esterni e sulla parte interna dell’arco sarà utilizzata una piattaforma. L’intervento eseguito in pieno accordo con la Soprintendenza di Stato, avrà una durata di circa 7 mesi e ha un costo di 2,8 milioni del bilancio capitolino.