Roma, ecco il Safer Internet Day: la giornata internazionale per la sicurezza in rete

Martedì 6 febbraio, la Polizia di Stato e Unieuro presentano l’evento #cuoriconnessi presso i Lumina Studios in Roma Saxa Rubra. L’evento si terrà in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per la sicurezza in rete. Il progetto educativo, giunto all'8^ edizione, si inserisce nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sui rischi connessi all’utilizzo della rete internet da parte dei minori, ed è finalizzato alla prevenzione del diffondersi del fenomeno del cyberbullismo e di tutte le forme di prevaricazione connesse all’uso distorto della rete.

In occasione dell'evento di lancio, oltre al pubblico di giovani presenti in sala, saranno collegati in modalità live streaming, migliaia di studenti degli istituti scolastici nazionali che hanno aderito alla campagna. Interverranno il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Vittorio Pisani e numerosi testimonial del mondo della cultura e dello sport.