Mercoledì 15 Febbraio 2023, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 10:13

Muore pochi minuti dopo essere investita una donna di 66 anni, di Valmontone. Attraversava la strada all'altezza della stazione sulla via Flaminia quando un'auto l'ha investita. L'incidente è successo all'alba quando ancora non c'era abbastanza luce. La donna non aveva attraversato sulle strisce pedonali e l'automobilista che si è fermato subito a prestare soccorso ha dichiarato di non averla vista. Sul posto, nella strada che porta verso Roma, il personale del 118 e i carabinieri di Bracciano. I sanitari hanno provato invano a rianimare la donna che è morta in strada.

Incidente via Flaminia, i soccorsi

Sul posto, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Riano e il Nucleo radiomobile di Bracciano. Sul luogo dell'incidente anche i soccorsi che hanno tentato di rianimarla. La donna è deceduta sul posto.

La situazione del traffico

Si segnalano code in entrambe le direzioni della via Flaminia a causa dell'incidente avvenuto oggi. Traffico intenso, in particolare, all'altezza della stazione di Castelnuovo di Porto in base a quanto riportato da Astral Infomobilità.