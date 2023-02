Martedì 7 Febbraio 2023, 08:10

Un altro nome. Un'altra vittima della strada: Gaia Burba, 49enne imprenditrice romana nel settore della comunicazione e grandi eventi, è morta dopo essere stata travolta da una macchina. L'investimento tra il Lungotevere Flaminio e piazza Gentile da Fabriano è avvenuto alle 20,30 di domenica. L'automobilista, un 69enne, si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto in una manciata di minuti è arrivata l'ambulanza del 118. Le condizioni della donna erano già gravissime ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli dove poi è deceduta ieri mattina alle 7,30. I vigili urbani del II gruppo Parioli sono ora incaricati delle indagini. Dopo aver proceduto con i rilievi sul luogo dell'investimento per accertare la dinamica dell'investimento, hanno subito disposto il sequestro della macchina, una Fiat Punto.

LE INDAGINI

Secondo una prima ricostruzione dei poliziotti la donna stava attraversando la strada, all'altezza di piazza Gentile da Fabriano, quando è stata investita dalla Fiat Punto e sbalzata per diversi metri. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.

I rilievi domenica sono terminati solo a tarda notte: l'automobilista, risultato negativo ai test di alcol e droga, è stato poi a lungo ascoltato dagli agenti negli uffici del comando di viale Parioli. Una testimonianza determinante per ricostruire la dinamica dell'investimento. Sono tutt'ora in corso i rilievi per accertare in che punto del Lungotevere Flaminio la vittima abbia iniziato l'attraversamento. «Quando l'ho vista ho tentato di sterzare per evitarla ma non ci sono riuscito. Era già troppo tardi» avrebbe detto sotto choc l'anziano indagato d'ufficio con l'accusa di omicidio stradale. Gli agenti della polizia Municipale sono in attesa della perizia sulla macchina sequestrata. La vittima invece, una volta arrivata in ospedale, è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. Nonostante i ripetuti tentativi di salvarle la vita, è deceduta nella prima mattinata di ieri.

Una lunga scia di sangue quella che si sta registrando nelle ultime settimane sulle strade della Capitale. Il bilancio è pesantissimo: sono 20 i deceduti dal primo gennaio. Solo una manciata di ore prima - venerdì notte - si era registrato un altro gravissimo incidente lungo la via Tiberina. Un gruppo di cinque ragazzi, tra i 16 e i 22 anni, dopo aver trascorso la serata in un pub di Passo Corese, una frazione di Fara In Sabina, stavano rientrando a Fiano Romano. Quando il giovane alla guida ha perso il controllo della Polo che stava guidando finendo contro un albero: sono rimasti tutti feriti in modo grave ma nessuno è in pericolo di vita. Ancora: la settimana precedente (il 27 gennaio) la tragedia di Fonte Nuove in cui hanno perso la vita cinque ragazzi. Anche in questo caso tutti giovanissimi tra i 17 e i 21 anni. E pure quel venerdì sera, la compagnia di amici stava rientrando dopo una serata trascorsa insieme in un locale di zona.