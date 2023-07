Venerdì 7 Luglio 2023, 23:27

Lo show televisivo di Fiorello “Viva Rai2!” apre una trattativa tra la Rai e i condomini di via Asiago, la strada di Prati che ospita la trasmissione nelle prime ore del mattino e da cui si sono levate diverse proteste, da parte dei residenti, per il rumore proveniente dalla scatola in plexiglas - dove viene mandata in onda la trasmissione - e i relativi disagi. «C’è la volontà della Rai di proseguire, e credo che Rosario abbia voglia di proseguire - spiega Roberto Sergio, amministratore delegato dell’azienda di viale Mazzini - Ma abbiamo un tema non ancora risolto di via Asiago, cioè di una strada che non è solamente legata alla Rai, perché ci abitano delle persone, ci sono dei condomini» e in particolare «un palazzo storico dove abitano delle persone». Per questo, sottolinea Sergio, «cercheremo di ragionare con i condomini per trovare una soluzione, una sintesi che consenta a novembre a Rosario di riprendere questa trasmissione». Certo, «da condomino qualche problema me lo porrei - ammette l’ad - ma avere quelle case che possono diventare oggetto di culto, vuol dire magari vederne aumentare il valore».

IL TERRITORIO

L’idea di andare avanti con lo show nelle medesime modalità presentate fino allo scorso 9 giugno viene al momento bocciata dai residenti: in cinquanta, nelle scorse settimane, hanno scritto una lettera, indirizzata proprio a viale Mazzini, lamentando non solo la musica alta in orari in cui il silenzio deve essere ancora rispettato, ma anche l’arrivo di curiosi e fan che occupano la strada e a volte anche si accampano la notte per vedere Fiorello e i suoi ospiti. Alcuni, inoltre, denunciano problemi di sicurezza. Tanto che, lo stesso showman siciliano aveva ironizzato nel corso della trasmissione: «Il 9 giugno sarà il 25 aprile di via Asiago». Il I Municipio si schiera dalla parte dei residenti: «Ritengo che vada assicurata a Fiorello la possibilità di proseguire con il suo show - sottolinea la presidente Lorenza Bonaccorsi - Trovando, però, una modalità che tenga conto dell’impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago». Purtroppo, «per come è stata organizzata durante la stagione scorsa dobbiamo registrare l’incompatibilità di “Viva Rai2!” con le esigenze dei residenti - aggiunge la minisindaca - Sia per gli orari di messa in onda, la mattina presto, che per le modalità di svolgimento, visto che la strada veniva lasciata sporca e in disordine dopo ogni puntata». Bonaccorsi auspica «che si possa trovare una soluzione che rilanci la trasmissione, salvaguardando prima di tutto il diritto al riposo e al decoro dei residenti di quell’area».

LA REPLICA

Spiace leggere che dopo le puntate di “Viva Rai2!” via Asiago fosse «sporca», è la replica della Rai alle dichiarazioni della presidente del Municipio. «In tutti i mesi che la trasmissione è andata in onda, al termine della diretta, si è sempre provveduto a restituire il giusto decoro ad una strada dove, oltre ai residenti, sono ubicati anche gli uffici, le redazioni e gli studi di Rai Radio - si legge in una nota - Quindi è una forzatura inappropriata quella dell’associazione “strada sporca” contro la trasmissione di Rai 2». Del resto, Fiorello ha fatto capire da tempo che non intende cambiare la formula: «Potrebbe avere tutti gli studi che vuole - dice l’amministratore delegato - Ma il successo del programma è legato al fatto che si fa sull’asfalto, sulle strisce, in messo alle case».