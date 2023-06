Fiorello show, l'effetto di Viva Rai2! sul prezzo delle case di via Asiago

Lunedì 19 Giugno 2023, 14:47

Fiorello ha terminato Viva Rai 2 e Via Asiago può tornare a riposare. Infatti, gli abitanti del quartiere più volte si sarebbero lamentati per la confusione dalle 5 alle 8 di mattina, orario della trasmissione. Eppure, il conduttore ultimamente avrebbe riferito che nel corso dell'ultima puntata, le persone si sono affacciate ai balconi ed hanno applaudito. C'è di più, secondo uno studio di un'azienda immobiliare, il prezzo di una casa in quella via è aumentato del 10%. Ancora è presto per sapere se ci sarà una seconda edizione di Viva Rai2, il pubblico ci spera e anche Fiorello vorrebbe tornare in Via Asiago ma ha riferito che tutto dipende dai cittadini. FOTO: KIKAPRESS E SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE – Quartiere Prati, ecco perché da queste vie non la vedrai mai più