Festa del Cinema di Roma 2022: nove dialoghi sul futuro del cinema italiano

La Fondazione Cinema per Roma in partnership con ANICA promuove una serie di incontri dal titolo “Dialoghi sul futuro del cinema italiano” che si terranno nel corso della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Le nove conversazioni si terranno tra il 12 e il 22 Ottobre nei luoghi del Festival e saranno aperte al pubblico, ai media e a tutti gli accreditati.

Questa serie di incontri nasce dalla volontà di portare al centro del nuovo Festival uno spazio dedicato all’industria e sarà l’occasione per raccogliere i punti di vista degli operatori su temi riguardanti il mondo del cinema, le sue articolazioni e intersezioni, che finora non avevano trovato uno spazio di approfondimento strutturato.

Il formato dei Dialoghi è snello e lineare, con un appuntamento quasi quotidiano tra i 60 e i 90 minuti, con inizio il 12 ottobre nella Sala Petrassi dell’Auditorium alle 16 e continuando il 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 al MAXXI alle 15.30.

In questa prima edizione la riflessione coinvolge alcuni rappresentanti di nove categorie di operatori dell’industria, che si confronteranno tra omologhi in ogni appuntamento, seguendo una traccia di sviluppo orizzontale del percorso. Si tratta di un’occasione per raccogliere il punto di vista diverso di operatori che si interrogano sui medesimi temi, gli stessi che emergono nel dibattito pubblico ma non avevano finora trovato uno spazio di approfondimento strutturato, utile alla consapevolezza del settore stesso e alla maturazione di opinioni informate.

Fil rouge saranno alcune domande, le stesse, cui ogni partecipante al panel risponderà portando la propria esperienza, su cui si aprirà uno scambio, un dialogo tra i protagonisti e con la platea. Il tema di fondo è il concetto di “selezione”, che sia editoriale, industriale, artistica, professionale, intorno ai progetti cinematografici e audiovisivi che si sceglie di (o di non) sviluppare e portare al pubblico. Com’è il cinema italiano oggi? A quale pubblico pensa e si rivolge? E quali sono le scelte coraggiose che ogni categoria pensa siano necessarie per il futuro?

Il line up prevede Direttori di festival, produttori, sceneggiatori, registi, distributori cinematografici, emittenti televisive, streamers, distributori internazionali, attori. Gli incontri saranno moderati da Piera Detassis e Laura delli Colli.

Russell Crowe: «Tifo la Lazio perché il Colosseo è nel Lazio...». Così l'attore conferma la sua fede biancoceleste

Il programma

Dialogo tra DIRETTORI DI FESTIVAL: Mercoledì 12 ottobre, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Petrassi Ore 16:00, modera Gian Luca Farinelli

Alberto Barbera – Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Carlo Chatrian – Festival Internazionale del Cinema di Berlino

Thierry Frémaux (in videoconferenza) – Festival di Cannes

Paola Malanga – Festa del Cinema di Roma Giona A. Nazzaro – Locarno Film Festival

Dialogo tra PRODUTTORI: Venerdì 14 ottobre, MAXXI ore 15.30, modera Laura Delli Colli

Francesca Cima - Indigo

Marta Donzelli – Vivo Film

Benedetto Habib – Indiana Production

Federica Lucisano – Italian International Film

Lorenzo Mieli – The Apartment

Domenico Procacci - Fandango

Riccardo Tozzi - Cattleya

Dialogo tra REGISTI: Sabato 15 ottobre, MAXXI ore 15.30, modera Piera Detassis

Francesca Archibugi

Marco Bellocchio

Gabriele Mainetti

Susanna Nicchiarelli

Matteo Rovere

Paolo Virzì

Dialogo tra SCENEGGIATORI lunedì 17 ottobre, MAXXI ore 15.30, modera Laura Delli Colli

Stefano Bises

Maurizio Braucci

Francesco Bruni

Michele Pellegrini

Ludovica Rampoldi

Valia Santella

Dialogo tra DISTRIBUTORI CINEMATOGRAFICI: martedì 18 ottobre, MAXXI ore 15.30, modera Piera Detassis

Luigi Lonigro – 01 Distribution

Antonio Medici – BIM Distribuzione

Andrea Occhipinti – Lucky Red

Massimiliano Orfei – Vision DIstribution

Massimo Proietti – Universal Pictures International Italy

Dialogo tra EMITTENTI TELEVISIVE: mercoledì 19 ottobre, MAXXI ore 15.30, modera Laura Delli Colli

Margherita Amedei – Sky Cinema

Paolo Del Brocco – Rai Cinema Giampaolo Letta – Medusa Film

Olivier Père (in videoconferenza) – Arte France Cinéma

Dialogo tra STREAMERS: giovedì 20 ottobre, MAXXI ore 15.30, modera Laura Delli Colli

Tinny Andreatta - Netflix

Marco Azzani (in videoconferenza) – Amazon Prime Video Italy

Daniel Frigo – The Walt Disney Company Italy

Jaime Ondarza – Paramount Global

Dialogo tra DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI: venerdì 21 ottobre, MAXXI ore 15.30, modera Piera Detassis

Paola Corvino - Intramovies

Gianluca Curti – Minerva Pictures

Gaetano Maiorino – True Colours Catia Rossi – Vision Distribution

Michael Weber – The Match Factory

Dialogo tra ATTORI: sabato 22 ottobre, MAXXI ore 15.30, modera Piera Detassis

Anna Foglietta

Valerio Mastandrea

Benedetta Porcaroli

Vittoria Puccini

Alba Rohrwacher

Girato a Orvieto "Il principe di Roma" con Marco Giallini in anteprima alla Festa del Cinema di Roma