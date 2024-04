Lunedì 29 Aprile 2024, 23:49

La festa comincerà ufficialmente alle 15.15 di domani, quando in diretta su Rai3 dal Circo Massimo Noemi e Ermal Meta, ideali padroni di casa, daranno il via alla lunga maratona che andrà avanti fino a tarda notte. Ma la musica ha già cominciato a risuonare nell’antico stadio romano con le prove degli oltre 50 artisti attesi sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024. E proprio al Circo Massimo stamattina si svolgerà la conferenza stampa della vigilia, ma non dovrebbero esserci annunci clamorosi: negli scorsi giorni era circolato con insistenza il nome di Gianna Nannini come possibile sorpresa dell’ultim’ora dopo l’aggiunta al cast del nome di Geolier, ma gli organizzatori smentiscono. Ci sarà invece la 90enne etologa e antropologa britannica Jane Goodall, nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé (che portarono a risultati fondamentali nella comprensione dell’apprendimento sociale degli animali e dei loro processi di pensiero) e per il suo impegno ambientale: dovrebbe leggere un testo incentrato proprio sul cambiamento climatico.

LE PROVE

Ieri al Circo Massimo hanno provato - tra gli altri - Dargen D’Amico, Ariete, Geolier e la stessa Noemi (che sul palco del Concertone farà un intervento sul tema della violenza sulle donne e canterà il suo nuovo singolo Non ho bisogno di te). Oggi a partire dalle 9.30 si alterneranno sul palco per le prove BigMama, Piero Pelù, Achille Lauro, La Rappresentante Di Lista, Colapesce e Dimartino, Ermal Meta, Mahmood, Negramaro, Ultimo, Tananai, Malika Ayane e Morgan, mentre domani mattina - prima dell’inizio della diretta, naturalmente - sarà la volta dell’armena Rosa Linn (la sua Snap dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest del 2022 ha superato sulle piattaforme di streaming il miliardo di ascolti complessivi), Coez e Frah Quintale, Rose Villain, Paolo Jannacci e Stefano Massini.

LA SCALETTA

La scaletta delle prove dovrebbe ricalcare quella ufficiale della maratona. L’anteprima, che sarà condotta su RaiPlay da BigMama a partire dalle 13.15, vedrà rompere il ghiaccio le «piccole scommesse» del Concertone 2024: da Alda a Anna Castiglia, passando Caffellatte e Giuze The Lizia, Chiamamifaro, Lina Simons, Mazzariello, Mille, Teseghella, Tripolare, Uzi Lvke, Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis, Vale LP e i tre vincitori del concorso per emergenti 1Mnext Atarde (da Ancona), Giglio (da Torino) e Moonari (da Roma). Poi, salvo modifiche legate alle esigenze degli artisti, si andrà avanti con CorVeleno, Ditonellapiaga, Leo Gassmann, Santi Francesi, Cosmo, Motta, La Municipal, Colombre e Maria Antonietta, Tropico, Ex Otago, Giusy Ferreri e i suoi Bloom. Ad alternarsi davanti agli oltre 60 mila attesi al Circo Massimo a ridosso della prima serata televisiva, lo spazio più ambito, dovrebbero essere Mahmood con le sue hit (a partire da Tuta Gold, vincitrice morale dell’ultimo Sanremo), Geolier (nel suo spazio non mancherà I p’ me, tu p’ te), Negramaro (canteranno Ricominciamo tutto e anche il nuovo singolo Luna piena, appena uscito) e Ultimo (che potrebbe offrire un’anticipazione del suo nuovo album Altrove, in uscita il 17 maggio, oltre al singolo Occhi lucidi, e duettare con Geolier su L’ultima poesia, la canzone che hanno pubblicato insieme lo scorso marzo).