Internazionali tennis, dal prossimo anno gli impianti al Foro Italico si allargano

Anche chi segue il tennis e non il gossip ieri avrebbe potuto riconoscere al Foro Italico, durante gli Internazionali BNL d’Italia, due celebrità tra le più popolari in Italia: Chiara Ferragni e Ilary Blasi (con la sorella Melory) hanno rubato la scena a Zverev e colleghi. All’influencer e imprenditrice alcuni ragazzi hanno lanciato delle maxi-palline da tennis così che lei le potesse autografare, mentre la showgirl è stata fermata da altri che le hanno chiesto delle foto insieme. Il Foro in questi giorni è stato crocevia di tantissimi personaggi famosi, dallo sport al mondo dello spettacolo, venuti a tifare per i grandi della racchetta.

GLI ALTRI VIP

La conduttrice Caterina Balivo, ad esempio, è comparsa in occasione dell’ultimo match di Holger Rune: il talento danese ha attirato anche l’asso del nuoto Gregorio Paltrinieri, individuato in tribuna assieme alla sua fidanzata, la spadista Rossella Fiamingo. Domenica scorsa, la giornalista e conduttrice Claudia Conte si era recata al Foro per tifare Novak Djokovic (poi eliminato) con addosso una maglietta di Race for the Cure, la corsa contro il tumore al seno. Il tennista più ammirato da Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, è Rafa Nadal: ‘Matrix’ era venuto a tifare per lui la scorsa settimana. Il 14 maggio Marco Mengoni e Thomas dei Maneskin sono stati fotografati in prima fila nella tribuna Autorità del Centrale, il campo per eccellenza in cui incrociare i vip: altri nomi importanti qui transitati, il comico Lillo con la consorte Tiziana, Alba Parietti (accompagnata dal compagno Fabio Adami), Monica Guerritore e Paola Perego, senza dimenticare Neri Marcorè e Kasia Smutniak.

NUOVI CAMPI

Gli Internazionali intanto guardano al futuro, e a come aumentare il numero di campi disponibili in vista delle prossime edizioni. A poco più di due mesi di distanza dalla firma del protocollo d'intesa siglato tra Difesa Servizi e Sport e Salute, ieri all'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio si è celebrato il neonato progetto di riqualificazione dell'area militare golenale del Lungotevere della Vittoria, concessa in uso da Difesa Servizi a Sport e Salute, dal quale nasceranno dei nuovi campi da tennis per il Foro Italico. Il tutto è stato reso ancora più indimenticabile dalle Frecce Tricolori che hanno sorvolato Roma.

Il progetto di riqualificazione è importante sotto tanti aspetti perché, come evidenzia il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, «si tratta di impiantistica sportiva che servirà ad ampliare il sito del Foto Italico e che vedrà i nuovi campi da tennis utilizzati dai cittadini gratuitamente». Non solo: in collaborazione con la FITP verranno fatti anche dei corsi (sempre gratuiti) per i più piccoli. I nuovi campi in terra rossa potrebbero essere utilizzati anche come risorsa aggiuntiva per gli Internazionali, un'eventualità che il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, non esclude: «Abbiamo dimostrato di averne bisogno e quindi è un problema che affronteremo con Sport e Salute». Lo stesso Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, ha confermato questo sogno: «Data la vicinanza al Foro Italico è quasi naturale che qualche giocatore il prossimo anno possa calpestare questi campi».